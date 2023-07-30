نجم مصري يشارك جون سينا وجاكي شان في فيلم عالمي جديد

تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد أن أعلنت منصة نيتفليكس العالمية عن طرح الفيلم الجديد Hidden Strike الذي من المقرر أن يجمع "جون سينا" و "جاكي شان".

النجم المصري "هاني عادل" ينضم إلى جون سينا وجاكي شان



كشفت مصادر عديدة بأن النجم المصري "هاني عادل" يخوض أولى أعماله السينمائية في فيلم Hidden Strike الذي سيعرض خلال الاسبوع الحالي.



وسيكون النجم المصري الى جانب كل من "جاكي شان" و "جون سينا" لأول مرة في عمل سينمائي عالمي يدور في اطار الأكشن والكوميديا.



ولم يُكشف بعد أي تفاصيل أخرى حول الدور الذي سيقوم به النجم المصري وطبيعته في الفيلم العالمي.

آخر أعمال هاني عادل

شارك الفنان المصري في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج من خلال شخصية الدكتور زياد، كما قدم في عام 2023 شخصية هشام عامر في مسلسل البحث عن علا وهو الموسم الثاني من مسلسل عايزة اتجوز.

وتم تناقل عدد من الأنباء التي تشير إلى إمكانية العمل على موسم ثالث من المسلسل.

يٌشار إلى أن شخصية هشام ظهرت في الحلقة الأخيرة من مسلسل عايزة اتجوز الذي عرض في عام 2010، وهو من بطولة الفنانة التونسية هند صبري.

وعلى صعيد الغناء يستعد الفنان المصري للعمل على ألبومه الجديد مع فرقته "وسط البلد" وطرح سابقًا كليب اغنية "ع الوعد".