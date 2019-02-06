جويل مردينيان

انهالت الانتقادات والتعليقات السلبية من كل صوب على الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، وذلك عقب مشاركتها لمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، حيث قامت بتصوير مشهد على التلفاز يظهر زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات، ولاحظ الجميع أنه يوجد أسفل شاشة التلفاز منتجات جنسية "واقي ذكري" بكميات كبيرة.

وبعد رؤية الجميع للمنتجات الجنسية التي ظهرت في الفيديو بشكل واضح، لم ينل هذا الأمر رضا واستحسان متابعي الإعلامية اللبنانية، وتوجهت لها انتقادات لاذعة، مما دفعها للرد من خلال فيديو آخر قائلة: " عادة شو ما ينقال ويكتب ما عندي تعليق.. بس حابه اطلع وأقولكم إنه في عالم بينشروا صور اللي حاطتها للبابا وهو في أبوظبي إنه كان فيه كوندوم (واقي ذكري).. ياجماعه كنت في الصيدلية كبروا عقلكم أوك.. كنت في الصيدلية بجيب حفوضات لابني ووايبس وديتول وشوفت الخبر لايف والخبر ما بيتفوت".

وتساءلت: “يعني وين هالمشكلة الكبيرة، ياريت كل العالم بيستخدموا الكوندوم عشان ما يجبيوا ولاد كتير وتاني شيء عشان يحموا حالهم من الأمراض.. بس عنجد عم أفقد أعصابي بحس إنه إحنا بنرجع لورا والعالم كله بيطلع لقدام”.

الجدير ذكره أن جويل مردينيان ستحل ضيفة مساء اليوم ضمن برنامج الإعلامي اللبناني نيشان "أنا هيك" للحديث عن واحدة من أهم القضايا في المجتمع، لذا سيكون الضوء مسلّط على الأولاد الحرام واللقطاء ومصيرهم.

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