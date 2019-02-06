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جويل ترد على كل من انتقد عرضها لمنتجات جنسية وتعلّق: "شو هالمشكلة الكبيرة؟"

جويل ترد على كل من انتقد عرضها لمنتجات جنسية وتعلّق: "شو هالمشكلة الكبيرة؟"
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