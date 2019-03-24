جيسي عبدو مع محمد صلاح

شغلت الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو بال الجمهور خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار لقطات لها مع النجم المصري والعالمي محمد صلاح أثناء وجوده داخل إحدى المولات التجارية في دبي.

وشاركت جيسي صورتها مع صلاح على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتركت تعليقًا قالت فيه: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح"، ولاقت الصورة تفاعلًا لافتًا، فحصدت أكثر من 70 ألف إعجاب وأكثر من ألف تعليق.

ولكن زاد الفضول لدى الجمهور لمعرفة من هي جيسي عبدو التي ظهرت مع صلاح، وذلك لأنها ليس لديها الكثير من الأعمال الفنية ولم تلقى شهرة واسعة في كل مكان في الوطن العربي، لذا في هذا المقال سنتعرف سويًا على السيرة الذاتية للإعلامية والممثلة اللبنانية.

جيسي عبدو هي ممثلة ومغنية وإعلامية لبنانية، ولدنت في بيروت في عام 1988، وبدأت ببيع الحلوى في أول مشوارها، لتنطلق فيما بعد إلى عالم الفن والإعلام، حيث شاركت في عدة أعمال من بينها: "إلى يارا، حلوة وكذابة، الغالبون".

وكانت جيسي عبدو قد شاركت أيضًا في برنامج ديو المشاهير في الموسم الثالث، وحصلت في وقتها على مبلغ 12500 دولار تبرعت به لصالح جمعية "كن هادي" التي تهتم بالتوعية والوقاية من مخاطر حوادث السير.