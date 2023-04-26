جينيفر أنيستون تثير شائعات عودتها إلى زوجها السابق.. وعشاء رومانسي يجمعهما

تصدّر اسم النجمة الهوليوودية "جينيفر أنيستون" مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس وذلك بعد اجتماعها على العشاء مع زوجها السابق النجم "جاستين ثيرو" على نفس الطاولة.

جينيفر أنيستون تثير شائعات عودتها الى زوجها السابق جاستين ثيرة

لاقى خبر اجتماع النجمة العالمية وزوجها السابق جاستين ثيروكس في عشاء رومانسي في أحد المطاعم بمدينة نيويورك اهتمام كبير لدى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا الثنائي سعيداً جداً بهذا اللقاء الذي جمعهما، حيث كانا يستمتعان بسهرة جميلة مع أصدقائهما المشتركين وهما "جيسون بيتمان" و"أماندا انكا".

وأفادت مصادر مقربة من النجمة العالمية وصلت الى المطعم بمفردها حيث التقت هناك بجاستين ثيروكس وأصدقائهما وبدا سعيدان للغاية.

وشارك حساب آخر بعض اللقطات والصور التي جمعت جينيفر انيستون وجاستين ثيرو وهما يتبادلان العناق لحظة وصولها وعلّق على الصور: "لقاء جينيفر أنيستون بزوجها السابق جاستين ثيرو لتناول عشاء".

ومما أثار الشائعات ايضاً هي مغادرة النجمة الهوليوودية ممسكة وردة في يدها مما أثار تساؤلات ما اذا كان جاستين هو الذي كان قد اهداها اياها، وهي إشارة لعودة العلاقات بينهما.

علاقة جينيفر أنيستون وجاستين ثيروكس

يشار بان جينيفر أنيستون أعلنت علاقتها بجاستين ثيرو خلال عام 2011 حيث عمل الثنائي معاً في فيلم Wanderlust، ثم كشف الثنائي الهوليوودي عن زواجهما خلال عام 2015.

لكنّهما أعلنا انفصالهما بشكل مفاجئ بعد زيجة استمرت 3 سنوات في 2018، وبقيت علاقة الصداقة تجمعهما حتى بعد انفصالهما.