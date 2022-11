وفاة والد النجمة "جينيفر أنيستون".. والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر أنيستون" عن وفاة والدها "جوني أنتوني انيستون" وذلك عن عمر ناهز الـ 89 عاماً يوم أمس الاثنين.

جينيفر أنيستون تنعى والدها

انتقلت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر أنيستون" الى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشرت رسالة نعت من خلال والدها المتوفي.

وعبّرت جينيفر أنيستون عن حزنها الشديد لرحيل والدها من خلال كلمات مؤثرة، فقالت: "جون أنتوني أنيستون، أبي الرائع لقد كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم في حياتي".

وتابعت جينيفر قولها: "أنا ممتنّة جداً لأنك رحلت وصعدت الى السماء بسلام وبدون ألم، وصادف يوم رحيلك 11/11 هو يوم الهدنة وعيد المحاربين الأمريكيين، كان دائماً لديك التوقيت المثالي لكل شيء، وهذا الرقم سيحمل الكثير من المعاني بالنسبة إلي".

وانتقل العديد من المشاهير الى قسم التعليقات لنعي والد النجمة الهوليوودية "جينيفر أنيستون" وكان من ضمنهم النجمة "ريس ويذرسبون التي تربطها بها صداقة قوية، حيث علّقت :"ارسل لك كل ملائكتي، أحبك ياأختي".

نبذة عن أعمال "جون أنتوني أنيستون"

اشنهر النجم الهوليوودي الشهير جون أنتوني أنيستون بدور "فيكتور كيرياكيس" وذلك في المسلسل الشهير Days Of Our Lives، وكان من ضمن اعماله أيضاً Tomorrow و The West Wing و Gilmore Girls.