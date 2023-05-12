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جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في عرض The Mother.. وقبلة رومانسية تجمعها مع بين أفليك

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 أيّار / مايو 2023 - 08:20
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جنيفر لوبيز وبين أفليك

حضرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" العرض الاول الخاص بفيلمها الجديد The mother والذي من المقرر أن يصدر على منصة "نيتفليكس" يوم الجمعة 12 مايو  2023

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ولفتت جينيفر لوبيز الانظار اليها لحظة وصولها الى مسرج ريجنسي فيلدج في مدينة كاليفورنيا يوم الاربعاء الماضي  الى جانب زوجها النجم العالمي الشهير  "بين أفليك".

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في الحفل الخاص لفيلم The Mother

تألقت جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة حيث اختارت لهذه المناسبة ارتداء معطف طويل باللون البيج نسّقته مع حمّالة صدر مطابقة للمعطف وتنورة من نفس اللون والنوع.
 

كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة ووضعت مكياج خفيف ناسب الإطلالة، امام بين أفليك فقد تألّق بجانبها من خلال ارتدائه بدلة باللون الأسود.

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قبلة رومانسية تجمع بين أفليك وجينيفر لوبيز

خلال تواجدهما على السجادة الحمراء يحاول الثنائي الهوليووي دوماً إظهار حبهما الكبير امام الجمهور، حيث تبادل بين وجينيفر القبلات الرومانسية أمام عدسات الكاميرا والجمهور بطريقة عفوية كاشفان على متانة علاقتهما بالرغم من انتشار صور وفيديوهات بشكل دائم لهما يظهران فيها وهما يتشاجران.
 

والجدير بالذكر أن جينيفر تتحدث بشكل دائم عن بين بأنه أفضل أب وزوج راته على الإطلاق خلال مقابلاتها الصحفية وهما يعيشان حياة سعيدة بالرغم من الشائعات التي تظهر حول انفصالهما ووقوع مشاكل بينهما ورصدها بشكل مستمر من قبل الصحافة والمصورين.

كلمات دالة:جينيفر لوبيزبين أفليكأخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيرفيلم The mother

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