جينيفر لوبيز تكشف سرّ العبارة التي نقشها بين أفليك على خاتم الخطوبة

تثير النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر لوبيز" جدلًا كبيرًا منذ ارتباطها رسمياً وعودتها الى خطيبها السابق النجم الهوليوودي "بين أفليك" حيث ما تزال حياتها العاطفية تثير فضول الكثير من الجمهور.

وكانت هناك العديد من الشائعات التي أثيرت في الفترة الاخيرة حول انفصال االثنائي الشهير "بينيفر" وذلك بعد أن قامت جينيفر بإزالة جميع صورها عن "انستغرام"، لتخرج النجمة الهوليوودية عن صمتها وتبيّن ان سبب ازالة الصور هو اقتراب موعد صدور ألبومها الجديد.

جينيفر لوبيز تكشف سرّ حول علاقتها ببين أفليك

كشفت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر لوبيز" عن سرّ العبارة التي نقشها بين أفليك على خاتم الخطوبة وماذا تحمل من معنى بالنسبة لعلاقتهما.

وصرّحت جينيفر بأن بين أفليك وعد زوجته جينيفر لوبيز بانه لن يبتعد عنها حيث قال في عبارته: "لن أذهب إلى أي مكان"، وأوضحت جينيفر بان أفليك كان يوقّع جميع رسائله التي كان يرسلها الى جينيفر بهذه العبارة.

ويبدو واضحاً بأن النجمة العالمية نقشت هذه العبارة في قلبها حيث أنها لم تكتفي بها في خاتم خطوبتها بل ترجمتها الى اغنية ستقدّمها لجمهورها الكبير في ألبومها الجديد.

علاقة جينيفر لوبيز وبين افليك

يشار بان النجمين جينيفر لوبيز وبين أفليك عادا الى بعضهما بعد ان انفصلا قبل ما يقارب الـ عشرين عاماً تقريباً حيث كان الثنائي قد عقدا خطوبتهما في عام 2002.

ومع مرور الزمن ومرور 20 عاماً عادت علاقتهما الرومانسية من جديد حيث ان بين عاد وطلب الزواج من النجمة العالمية والتي وافقت وقد عفدا قرانهما في يوليو من هذا العام.