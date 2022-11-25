جينيفر لوبيز تحذف جميع المنشورات واللون الأسود يتصدر حسابها.. ما القصة؟

أثارت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قلق العديد من جمهورها وذلك بعد أن قامت بالعديد من التغييرات على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

جينيفر لوبيز تحذف جميع البوستات وتغيّر لون البروفايل

و+في خطوة مثيرة للجدل والتساؤلات قامت النجمة العالمية بحذف جميع المنشورات والبوستات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وبالرغم من أن محتواها السابق من منشورات وصور موجود عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل "تويتر" و "فيسبوك" و "تيك توك"، إلا أنها قامت بحذف جميع المنشورات وتاريخها بالكامل على موقع "انستغرام".

ولم تكتف النجمة العالمية بهذا بهذا التصرف الغريب فقط بل قامت باستبدال صورة البروفايل إلى اللون الأسود، وأصبحت جميع ملفاتها الشخصية مظلمة وسوداء، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب تصرفها.

ويشار الى أن النجمة العالمية تمتلك أكثر من 347 ملوين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

هل بن افليك وراء تصرف جينفير لوبيز؟

وتساءل العديد من المتابعين ماذا يمكن أن يكون قد حدث للنجمة العالمية حتى تجري هذه التغييرات عبر صفحاتها الخاصة، كما تكهّنوا ما اذا كان لزوجها النجم "بين أفليك " علاقة بالأمر.

وبالرغم من ان شائعات الانفصال والطلاق طاردت جينيفر لوبيز وبين أفليك في الآونة الأخيرة بعد زواجهما، إلا ان النجمة العالمية نشرت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع مقطع فيديو لها برفقة بين أفليك عبر "تيك توك" ظهرت وهي تعانقه بكل حب ورومانسية.