جينيفر لوبيز توضّح حقيقة انفصالها عن بين أفليك.. وسبب ازالتها لصورها

اثارت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر لوبيز" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن قامت بإزالة جميع صورها الموجودة على حسابها على موقع التواصل "انستغرام".

ولم تكتفي جينيفر بإزالة صورها من على حسابها على "انستغرام" بل قامت بتغيير صور الغلاف للون الاسود بالكامل مما جعل المتابعين في حالة تساؤل.

سبب إزالة جينيفر لوبيز لصورها من على حسابها على "انستغرام"

خرجت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر لوبيز" عن صمتها بعد انتشار العديد من الشائعات حول قيامها بإزالة صورها من على حسابها الخاص على "انستغرام" بسبب انفصالها عن زوجها بين أفليك.

وكشفت جينيفر حول الأسباب التي جعلتها تفعل ذلك حيث أنها صرّحت بموعد اصدارها لألبومها الجديد وذلك بعد ثمانية سنوات من طرحها لآخر ألبوم لها.

تفاصيل ألبومها الجديد لجينيفر لوبيز

سيحمل الألبوم الجديد والذي سيصدر قريباً لجينيفر لوبيز اسم This is me..Now حيث أنه سيتألف من 13 أغنية جديدة.

وستكون هناك أغنية واحدة منهم مخصصة لزوجها النجم "بين أفليك" وهي Dear Ben بجزء ثاني بعد ان طرحت الجزء الاول منها قبل 20 عاماً.

وبذلك تكون جينيفر لوبيز قد نفت شائعات انفصالها عن بين أفليك وأن أخبار انفصالهما غير حقيقية أبداً.