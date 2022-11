جينيفر لوبيز تردّ على حقيقة شائعات انفصالها عن بين أفليك

انتشرت شائعات عديدة حول انفصال النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن زوجها النجم الهوليوودي الشهير بين أفليك وذلك بعد أشهر قليلة من زفافهما.

شائعات انفصال جينيفر لوبيز وبين أفليك

بدأت شائعات انفصال النجمة العالمية وحبيبها "بين أفليك" بالظهور بعد أن شوهد الأخير وهو يتجوّل في الشارع وحيدا بينما لم يكن يرتدي خاتم الزفاف في يده.

كما أكّدت مصادر مطلعة بأن بين أفليك كان مستاء من سيطرة النجمة العالمية والالتزامات التي تفرضها عليه منذ بداية الزواج، وشعر هو بالاختناق الشديد.

وأُثيرت شائعات أخرى حول مغادرة بين أفليك لمنزل النجمة العالمية وانه عاد للتدخين مرة أخرى بعد ان أجبرته جينيفر على التخلّي عنه، بالاضافة الى قوانين أخرى.

ردّ جينيفر لوبيز وبين أفليك على الشائعات

بالرغم من ان النجمة العالمية وبين أفليك التزما الصمت حول شائعات انفصالهما ولم يعلّقا أبداً على هذه الاخبار، إلّا أن النجمة الهوليوودية "جينيفر لوبيز" حاولت الردّ على الشائعات بطريقة غير مباشرة.

وأكّدت جينيفر بان الحب الذي بينها وبين بين أفليك لم ينتهي، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منشورات تحتفل فيها بمناسبة مرور 20 عام على ألبومها This Is Me والذي أصدرته خلال ارتباطها القديم ببين أفليك.

وعلّقت جينيفر لوبيز على المنشور: "من الرائع ان أشاهد نفسي وانا اتحدث عن هذا الألبوم لأطفالي بعد مرور 20 عامًا وهذا ما حصل بفعل، لقد تغيّرتُ ولكن بقيت الأشياء كما هي جميلة وشاعرية، لنعود الى الوراء معاً وننظر في الموسيقى والحب ولديّ مفاجآت أخرى".