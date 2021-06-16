جيني آسبر تتعرض للسخرية بسبب كلمة "استانبول".. وترد: "تعليقاتكم بتخلي الواحد يستفرغ"

تعرَّضت الفنانة السورية جيني آسبر لموجة من السخرية بعد نشرها صورة لها من العاصمة التركية أسطنبول.

شاركت جيني آسبر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة لها بإطلالة صيفية غجرية، علَّقت عليها: "على متن ليالي الشامية أجواء شاميانا في استانبول".

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقتها في كتابة كلمة "اسطنبول" حيث اختارت كتابتها بهذه الطريقة "استنابول"، وبالتأكيد لا ب من القليل من السخرية، فكتبت إحداهن: " استانبول قلتيلي روحي اتعلمي نطقها وكتابتها عسوا بعدين روحي زوريها وتعالي اتصوري وانشري والك عليي حطلك أضحكني مرة تانية".

وعلَّقت أخرى: " معك ضعف باللغة العربية.. قلتيلي أستانبول ههع".

وبعد هذه الموجة من التعليقات السلبية والساخرة، قررت آسبر الرد على طريقتها الخاصة، حيث كتبت في خانة التعليقات: " كمية السخافة بتعليقاتكون بخلي الواحد يستفرغ ويقرف ينزل شي".

كما نشرت بوستر لفيلم النجم دريد لحام بعنوان "غرام في استانبول" ، وأرفقته بتعليق: "هي بس للعلاكة لي عن يتفصحنوا عن اللغة العربيبة، عنجد الله يجيرنا من الأمراض والجهلة".

ورغم تبريراتها، إلَّا أن بعض متابعوها لم يقتنعوا بكلامها، فكتبت إحدى المستخدمات: " مقتنعة بحالك وبمبرراتك؟ واللوحة غلط وعبارة عن دعاية. كتبتي استانبول بدل اسطانبول وأساساً هيي اسطنبول فتحملي نتيجة الموديرين والحضارة الذائفة.. ومافي هك شي باللغة العربية لا تخترعوا وتبرروا غلط."

من هي جيني آسبر؟

يجدر الإشارة إلى أن جيني آسبر فنانة معروفة بجمالها وحضورها، بدأت كعارضة أزياء ونالت ألقاب كثيرة متعلقة بالجمال، وقد ولدت لأب سوري من أصل أرمني وأم أوكرانية في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا.

تخرجت آسبر من كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين اختصاص تغذية وتربية رياضية، وعملت كعارضة أزياء، ثم بدأت طريقها في التمثيل عام 2001 خلال فيلم قصير بعنوان رقصة مع الشمس للمخرج نضال دوه جي.