جيني إسبر تتماثل للشفاء بعد خضوعها لعملية إزالة ورم حميد

أجرت النجمة السورية جيني إسبر قبل أيام عملية جراحية في أحد مشافي مدينة اللاذقية؛ حيث أقامت بالمتسشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها.

وأجرت الفنانة عملية جراحية لإزالة ليف دموي و ورم من البطن أثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم سليم؛ حيث تخضع جيني في الوقت الحالي لفترة نقاهة في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب موقع مجلة سيدتي.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة، وبعد انتهاء فترة نقاهتها للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي (ببساطة)، من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من النجوم، ومنهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون.