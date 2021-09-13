جيني اسبر وسوزان نجم الدين تصدمان المتابعين.. "البوتكس رح يطلع من الشاشة"

أثار الظهور الأخير لنجمات سوريا جيني اسبر وسوزان نجم الدين ودانا جبر موجة من الانتقادات والجدل نظرًا لتغيُّر أشكالهن بشكل مبالغ به نتيجة العمليات التجميلية والاجراءات الجمالية التي خضعن لها في الآونة الأخيرة.

شاركت الممثلة السورية جينر اسبر متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة تجمعها بزميلتيها سوزان نجم الدين ودانا جبر خلال اجتماع لطاقم عمل مسلسل "بيوت من ورق" من إخراج أسامة الحمد، حيث يشارك في العمل إلى جانب النجمات السابقات يزن السيد، ويوسف الخال، وداليدا خليل وطوني عيسى.





وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خانة التعليقات للتعبير عن صدمتهم للتغير الجذري في أشكال النجمات نتيحة المبالغة في عمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتوكس، فكتب أحدخم ساخرًا: " جيني سيلكون-سوزان نجم البوتوكس. دانا بلاجم".

وعلَّق آخر: " البوتكس رح يطلع من شاشة الجوال".

وعلَّقت إحداهن: "الصورة بتوزع بوتكس و فيلر و سيليكون لكل العالم ".

من جهة أخرى، أشارت إحدى المتابعات أنها لم تتعرف على النجمات لولا كتابة أسمائهن: "ماعرفناهن غير من اسمائهم".

وتظهر النجمات بإطلالات غاية في الأناقة، إذ ارتدت جيني اسبر فستان سترابلس وردي ذو تطريزات وردية، كما اعتمدت لون الشعر الأحمر ليناسب دورها الجديد. واختارت سوزان فستان أحمر عاري أحد الكتفين، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي مع لمسة من اللون الوردي في نهاية جذور شعرها البلاتيني، بينما اختارت جبر جمبسوت أبيض بطبعات عشوائية سوداء، في حين أسدلت شعرها الأسود الطويل على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي.