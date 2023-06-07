جيني تتعرّض لهجوم عنيف بعد مشهد الرقص الفاضح في مسلسل The Idol

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل The Idol والذي يضم مجموعة كبيرة من المشاهير والأسماء المعروفة ومن أبرزهم ذا ويكند وليلي روز ديب والنجمة الكورية جيني.

وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي طالت الفيلم خلال مهرجان كان السينمائي من النقاد والذين أكّدوا ان الفيلم يحتوي على مشاهد جنسيّة كثيرة دون أي مبرر درامي، إلا أن المسلسل تصدّر الانترنت خلال عرض الحلقة الأولى منه.

رقص جيني المثير في مسلسل The Idol حديث الجمهور

يعدّ هذا العمل الدرامي أول تجربة تمثيلية بالنسبة للنجمة العالمية في هذا المسلسل، حيث أنها تجسّد شخصية الراقصة ديان وتمكنت الفنانة الكورية من تصدر حديث الجمهور والتفوق زملائها في العمل.



وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الكورية "جيني" من الحلقة الأولى وهي ترقص مثير ويحمل العديد من الإيحاءات الجنسية، ولفتت المشهد الكثير من الجمهور الذين أشادوا بإدائها ورقصها.

مشهد كوري يتفوق على مشاهدات المسلسل وجمهور جيني الكوري غاضب



وحصدت الحلقة الاولى من المسلسل ما يقارب 913 ألف مشاهدة خلال اليوم الأول من عرض الحلقة الأولى من مسلسل The Idol، بينما مقطع فيديو رقص جيني حصد ما يقارب 1.2 مليون مشاهدة خلال 22 ساعة فقط، وبذلك تكون النجمة الكوريت تفوّقت بهذا المشهد من ناحية عدد المشاهدات على المسلسل نفسه..

وبالرغم من هذا النجاح الكبير واللافت الذي حققته النجمة الكورية من المسلسل إلا أنها في المقابل تعرّضت لهجوم كبير خاصة من قبل الجمهور الكوري الذي اتهمها فيه بأن أدائها فاضح للغاية ويسيء الى نجوم كوريا.