نجوم "ذا آيدول" يسيطرون على مهرجان كان بيومه الثامن .. جيني تتألق بإطلالة من شانيل

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "ذا أيدول" من إنتاج شركة "إتش بي أو" الأمريكية ضمن فعاليات مهرجان كان بيومه الثامن وتألق النجوم المشاركون في المسلسل بإطلالات جذابة وطغى عليها الطابع الكلاسيكي ضمن تواجدهم على السجادة الحمراء. وتواجد الكثير من نجوم الوسط لدعم المسلسل والنجوم الشباب المشاركين في تمثيله.

نجوم "ذا آيدول" يسيطرون على مهرجان كان السينمائي بيومه الثامن:

ستيلا ماكسويل بإطلالة من أتيلييه فيرساتشي

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الإثنين وثلاثين عاما وعارضة فيكتوريا سيكرت السابقة ستيلا ماكسويل بإطلالة من مجموعة أتيلييه فيرساتشيه لربيع وصيف 2023 الأخيرة. بفستان أسود بشق عالي وتفاصيل من الريش الأوسترش الأسود ودبابيس "سيفتي بين" الأيقونية التي تميز بها الدار العريقة. واختارت ستيلا الذهاب الى لوك بسيط بشعر منسدل إلى الخلف وماكياج "سموكي آيز" بظلال رمادية تتماشى مع لون الفستان والإطلالة.

جيني من بلاكبينك بإطلالة من دار شانيل

ارتدت نجمة الكيبوب الشهيرة وسفيرة دار شانيل جيني إطلالة من الدار الفرنسية الشهيرة تحديدا من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2019 باللون الأبيض والأسود بقماش الدونتيل الحريري وطبقات داخلية من التول الناعم التي أضفت المزيد من الحجم إلى التنورة، ونسق الفستان مع شال أسود من التول الناعم وحذاء بفيونكة أمامية.

ليلي روز ديب بإطلالة من أرشيف شانيل

ظهرت نجمة مسلسل "ذا آيدول" ليلي روز ديب بإطلالة من أرشيف العلامة الفرنسية شانيل بفستان أسود من مجموعة الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 1982 بقماش الباييت (الترتر) أسود اللون، نسق مع بروش على شكل زهرة بقماش الأورجانزا باللونين الأزرق والأصفر وفيونكة سوداء تحدد الخصر. نسقته مع قفازات سوداء شفافة ومجوهرات من دار شوبارد . واختارت ليلي روز إطلالة طبيعية بماكياج غاية في الأنوثة والنعومة أبرز ملامح جمال "تويتي" الذي تتمع به.

جازمين توكيس بإطلالة من المصممة السعودية إيمان العجلان

تألقت الفنانة الشابة بإطلالة من توقيع سعودي جديد وروح تصميم شابة كلاسيكية من إيمان العجلان بفستان من الساتان الأحمر الفخم المزين بأوبليكيه من الورود الحمراء ثبتت عند نهاية الفستان من الأعلى، ومن الأمام والخلف وتفصيل راقي من جهة اليمين من الفستان الذي تشكل عللى هيئة قصة "أوف شولدر"