تأكيد علاقة جيني و في نجم فرقة BTS رسميًا.. وصورة رومانسية تؤكد الأمر

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات للثنائي الكوري الشهير "جيني" و عضو فرقة BTS "في".

تأكيد علاقة جيني ونجم BTS "في" بشكل رسمي

بعد انتشار الشائعات حول مواعدة جيني للنجم تاي الشهير بـ "في" خلال وقت سابق وتسريب بعض الصور الخاصة التي تجمعهما، خرجت وكالة الأنباء الكورية ونفت هذه الشائعات بقوّة.



وزعمت وكالة الانباء بان الثنائي لا تربطهما أي علاقة وأن الصور المتداولة معدلة عن طريق برنامج الفوتشوب وان هاكر قام باختراق جهاز النجمة جيني وأجرى عدد من التعديلات على الصور.

لكنّ وبشكل رسمي نشرت صحيفة صينية صورة بشكل واضح جدًا ظهر فيها عضو فرقة BTS "تايهيونغ" والمعروف باسم V وهو يسير في الشارع العام ويمسك بيد جيني بطريقة رومانسية تؤكد علاقتهما، وبالتالي أكد الجمهور الشائعات التي حرص الثنائي على نفيها بشكل مستمر.

ويبدو واضحاً من الصورة بان الثنائي كانا في موعد رومانسي يجمعهما لكن لم تكشف اي تفاصيل أخرى حول علاقتهما وفي أي مستوى هي حاليًا.

بداية علاقة جيني والنجم الكوري في



ويشار بان الشائعات بدأت عندما قام في بمتابعة حساب جيني على "انستغرام" وهو ما اعتبره الجمهور إعلان رسمي من النجم بإعجابه بها، وبعد ان جرى تداول العديد من الأخبار حول علاقتهما خرج النجم الكوري ونفى هذه الشائعات بحجّة أنه تايع جيني عن طريق الخطأ.