جيني تعود لتصدّر الترند بعد عرض الحلقة الثالثة من The Idol .. هجوم ثم إشادات

تصدّرت النجمة الكورية الشهيرة "جيني" وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل The Idol يوم الأحد الماضي، بسبب أدائها التمثيلي الذي وصف بـ "اللافت".

جيني تقدّم أداء لافت في الحلقة الثالثة من The Idol



قدّمت النجمة الكورية "جيني" اداءً مميّزًا في الحلقة الثالثة من مسلسل The Idol حيث لاقت اشادة واسعة وايجابية من خلال تقديمها أداء تمثيلي وغنائي.



وقدّمت جيني أغنية "world Class Sinner" خلال الحلقة الثالثة من المسلسل حيث أكّد الجمهور على موهبة جيني كما أشاد بها عدد من النقاد ضمن تقرير نقلته Forbes.

وجاء في التقرير مايلي: "موهبة جيني وكاريزمتها كانا سببًا في جعلها مناسبة للشاشة الكبيرة وبشكل طبيعي للغاية.. وأثارت جيني اعجاب الجمهور في The Idol وحان الوقت لتجعل هذا الموضوع نصب عينيها مع تزايد شعبيتها حيث أن جيني تستطيع اغتنام الفرصة لتولّي الادوار الجوهرية في الأفلام والمسلسلات".

مشاهد جيني الجريئة تعرضها للهجوم من أبناء شعبها

بالرغم من الإشادات الكبيرة التي حصدتها الفنانة الكوريةخلال الساعات الماضية، إلا انها سبق وأن تعرضت للهجوم من قبل أبناء شعبها بسبب مشاهدها التي وصفت بالجريئة والإباحية في الحلقتين الماضيتين.

وهاجم الشعب الكوري الفنانة معتبرين انها اساءت لهم بهذه المشاهد، لا سيما أنها تجسد شخصية ثنائية الجنس، وفي وقت سابق طالب عدد من النقاد بالغاء العمل بسبب كثرة مشاهده الإباحية.