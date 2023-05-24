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مسلسل The Idol يتعرّض لهجوم كبير من النقّاد.. والسبب مشاهد الإباحيّة المبالغ فيها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 11:46
مسلسل The Idol

تفاجأ الجمهور ورواد السوشال ميديا بالنتيجة وردود فعل النقاد التي حصل عليها مسلسل The Idol أولى تجارب النجم العالمي ذا ويكند التمثيلية والذي يجمعه بالفنانة الشابة ليلي روز ديب ابنة النجم العالمي جوني ديب.

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مسلسل The Idol يتعرّض للهجوم بسبب مشاهده الإباحية
 

تعرّض المسلسل الدرامي لهجوم وانتقادات كبيرة من قبل  النقّاد خلال عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي الذي بدأت أولى فعالياته يوم 16 مايو.
 

وحرص النقاد على مشاهدة the Idol  بالكامل بهدف الحكم عليه، إلّا أن النتيجة لم تكن كما يأمل جمهور كل من ذا ويكند وليلي روز ديب حيث أنه تعرّض لهجوم كبير بسبب المشاهد الاباحيّة وغير اللائقة فيه والتي وُصفت بأنه مبالغ فيها وليس لها أي داعي.
 

هذا إلى جانب ان 5 من النقّاد المشهورين في مهرجان كان السينمائي منحوا المسلسل ب=تقييم 20% فقط وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالعديد من الاعمال.

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قصة مسلسل The Idol
 

يتكوّن مسلسل the Idol من 7 حلقات وهو من بطولة ليلي روز ديب وذا ويكند بالاضافة الى النجمة الكورية جيني، وتدور احداث المسلسل حول مغنية شهيرة تقع في حب مالك نادي ليلي في مدينة لوس انجلوس والتي تكتشف فيما بعد بأنه زعيم طائفة سريّة.
 

وييبدو واضحاً بان المشاهد الجنسية والاباحيّة في المسلسل كانت كثيرة ومبالغ فيها مما جعل النقّاد يمنحون العمل نسبة ضئيلة بسبب هذه المشاهد الجريئة المبالغ بها والتي وصفوها بأنها مبالغ بها.

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