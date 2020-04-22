جيهان عبد العظيم تفاجىء جمهورها بقرار اعتزالها

فاجأت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم جمهورها بقرار اعتزال التمثيل، بعد غيابها الطويل عن الشاشة.

ونشرت جيهان صورة لها عبر (انستجرام) علقت عليها: (أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني).

وأضافت جيهان: (أرجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان)، حسب موقع دنيا الوطن.

أكدت جيهان أنها لن تغلق حساباتها لكي يتمكن الجميع من متابعتها قائلة: (لن أغلق حساباتي أبداً، أي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لم أنقطع عنها، محبتي الدائمة لكم).

وكانت آخر أعمال الفنانة جيهان عبد العظيم مسلسل (مذنبون أبرياء) الذي عرض في الموسم الرمضاني في عام 2018، من إخراج أحمد سويداني، وتأليف عبد المجيد العنزي وباسل خليل.



