جمانة مراد

رزقت الممثلة السورية جمانة مراد بمولودها الاول من زوجها الحالي المحامي الاردني ربيع بسيسو، وباركت لها على المولود الفنانة الاماراتية رويدا المحروقي في حسابها عبر "انستغرام" حيث كتبت: "اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه وبارك لهما فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى. اخي ربيع وصديقتي وحبيبتي وأختي جوجو مبروك ما أتاكما والحمدلله على سلامتك وسلامة الذي سينور بيتكما".

جمانة فاجأت منذ أشهر متابعيها بخبر حملها وظهرت على غلاف إحدى المجلات، كاشفة عن أنّ جنس مولودها ذكر واختارت له اسم محمد، ومن ثمّ سافرت منذ منتصف الشهر الماضي إلى أميركا لتضع مولودها".