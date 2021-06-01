حالة دلال عبدالعزيز غير مستقرة..وهذه آخر التطورات الصحية

ما زال الجميع قلقًا إزاء صحة النجمة المصرية دلال عبد العزيز التي تتواجد حاليًا في المشفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وخاصة بعد وفاة زوجها النجم الكبير سمير غانم قبل عدة أيام.

وكشفت مصادر طبية في المشفى المشرف على حالة دلال عبد العزيز التطورات الصحية لحالتها التي تفاقمت سوءًا نتيجة فيروس كورنا، فقد أكِّد أن حالتها غير مستقرة، فقد أصيبت بتليف شديد في الرئتين؛ لهذا تحتاج للأكسجين طوال الوقت، لذلك وضعت على جهازي أكسجين "هاي فلو نزيل" و"باي باب".

ويساعد هذين الجهازين على ضخ الأكجسين للجسم؛ لأن الرئتين لم تعد قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وقد حاولت المشفى إجراء أشعة مقطعية لها، لكن تراجعت عن هذا القرار لخوفها من تأثر دلال خلال عملية النقل.

وأوضح المشفى أن مسحة فيروس كورونا ونتيجتها ليست العامل الحاسم في عملية شفائها، وإنما حالة الرئتين.

دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم

أما حول معرفتها بوفاة زوجها فقد أكد زوج دنيا سمير غانم أنها لحد الآن لا تعلم بالأمر كما أنهم أزالوا التلفزيون من المستشفى وحرصوا على أن لا يخبرها أحد بالأمر حتى تتحسن حالتها، وأضاف أنهم يرتدون الملابس المُلونة أمامها ولكن على الرغم من ذلك هنالك إحساس بأنها علمت بوفاته أو بالأحرى شعرت بذلك.

دلال عبد العزيز تتلقى العدوى من ابنتها

بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ عدة أيام أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.