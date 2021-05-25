دلال عبد العزيز في حالة صعبة...وهل علمت بوفاة زوجها سمير غانم؟

ما تزال الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز في وضع صعب ومرحلة ما بعد الكورونا بحسب تصريحات رامي رضوان زوج ابنتها دنيا.

رامي أكد أن حماته أجرت مسحتين للفيروس والنتيجة سلبية إلا أنها ما زالت في وضع صعب لأن مرحلة ما بعد الكورونا لا علاج مُعين لها ولذلك كالب الجمهور بمتابعة الدعاء لها.

دلال عبد العزيز عَلمت بوفاة سمير غانم؟

أما حول معرفتها بوفاة زوجها فقد أكد أنها لحد الآن لا تعلم بالأمر كما أنهم أزالوا التلفزيون من المستشفى وحرصوا على أن لا يخبرها أحد بالأمر حتى تتحسن حالتها، وأضاف أنهم يرتدون الملابس المُلونة أمامها ولكن على الرغم من ذلك هنالك إحساس بأنها علمت بوفاته أو بالأحرى شعرت بذلك.

أيضاً تطرق الحديث عن الراحل سمير غانم ليعلق بـ أنه كان يلبي طلب الجميع للظهور كضيف شرف في أي فيلم يُعرض عليه بهدف إسعاد الناس، كما أن تعامله كان بسيط مع الجميع ولا يحب الحزن ولم يرفض بحياته طلب أي شخص أراد إلتقاط صُورة معه.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وعلى الرغم من شفاء سمير من الفيروس إلا أن الأعراض الناتجة عن الفيروس والتي منها مرض "الفطر الأسود" كانت هي السبب في القضاء على حياته. وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

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