حان الوقت لأسبوع دبي للساعات

إذا كنت من المهتمين بالوقت وتفاصيله، فلا شك في أنك على علم بانطلاق أسبوع دبي للساعات في 20 نوفمبر، حيث تحتفي النسخة الرابعة والمميزة من هذه الفعالية التي أطلقها "أحمد صديقي وأولاده" في العام 2015 بكل ما له صلة بعالم الساعات والوقت.

تشارك "رولكس" للمرة الأولى في هذا الحدث الإقليمي لصانعي الساعات، عبر جناحها الذي يعرض أيقونة إبداعاتها "أويستر بربتشوال صب مارين"، فيما ستقوم "ذا غراند بري دورلوجري دو جنيف" GPHG بعرض طرازها الحائز على جائزة هذا العام، علماً أنها الجهة الوحيدة التي تمنح جوائز عالمية في مجال صناعة الساعات، توازي جوائز الأوسكار.

صحيح أن الابتكار يقود هذا القطاع، لكن الحِرفيين اليدويين يحافظون على مكانتهم في الطليعة، حيث سيكشف عدد منهم، وعلى مدار الأسبوع، عن تقنيات خفية مثل تجميع مفاصل الحركة الداخلية للساعات والرسم المصغر والنقش عليها. أما ذوّاقة الأعمال الفنية فسيستمتعون بجلسات حوار تستضيفها "دار كريستي" عن متحف الشرق الأوسط للفنون المعاصرة، تليها مزادات علنية على قطعٍ نادرة.



لتُرضي فضولك حول تاريخ ومستقبل الساعات شارك بحضور هذا المعرض، حيث يمكنك أيضاً تذوّق المأكولات في مطاعم تقدّم أطباقاً خاصة بهذه المناسبة.

يقام أسبوع دبي للساعات من 20 إلى 24 نوفمبر 2019 في مركز دبي المالي العالمي. زوروا موقع "فعاليات دبي" للاطلاع على أحدث الأخبار عن الأنشطة التي تحفل بها دبي، أو حمّلوا تطبيق "فعاليات دبي".