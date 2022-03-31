حبس حمو بيكا و عمر كمال سنة بسبب فيديو و راقصة

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد رئيس المحكمة، معاقبة كل من حمو بيكا وعمر كمال بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه وبراءة الراقصة (لورديانا) في واقعة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو (انت معلمة).

و كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية باشرت التحقيقات في قيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها، فتمت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.