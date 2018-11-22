الحكم بحبس محمد رمضان بتهمة سب مدير عام قنوات (إم بي سي مصر)

محمد رمضان

قال مدير أعمال الفنان محمد رمضان إن الحكم بحبس الفنان الشاب هو حكم أول درجة، مؤكدا على احترام رمضان لأحكام القضاء المصري.

وقال محمود رمضان، وهو شقيق الفنان محمد رمضان، إن المستشار القانوني لرمضان يتابع القضية. وقال إن موقفهم في القضة (قوي) وأنهم يثقون في نزاهة القضاء المصري.

وأكد محمود رمضان أن علاقة محمد رمضان بمجموعة قنوات (إم بي سي) قوية للغاية مشيرا أن مدير قناة (إم بي سي) في مصر هو الذي قدم الدعوة. و قال إن الفنان محمد رمضان لا يعلق على أحكام القضاءن حسب موقع مصراوي.

يُذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين، قضت اليوم بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب وقذف مدير عام قنوات (إم بي سي مصر) محمد عبد المتعال.