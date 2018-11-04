محمد رمضان

كشفت بعض المواقع الإخبارية عن تسبب مدير اعمال الفنان محمد رمضان بمقتل رجل سوداني بعد حادث سير عنيف، وفي التفاصيل كشفت عدد من التقارير أن مدير أعمال رمضان كان يقود سيارة ومعه زوجة رمضان وصديقتها، ليصطدم بسيارة رجل سوداني معه سيدتان، مما تسبب بمقتل السائق وإصابة السيدتان بالإضافة إلى إصابة زوجة رمضان وصديقتها.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على زوجة ومدير أعمال رمضان بتهمة القتل غير المتعمد، ثم قامت بإخلاء سبيل زوجته مع الإبقاء على حبس مدير أعماله.

وأضافت هذه المصادر أن زوجة الفنان المصري تتواجد حاليًا في أحد المستشفيات، وتنتظر النيابة العامة تحسن حالتها الصحية من اجل التحقيق معها بتفاصيل الحادثة.

وعلى الصعيد الفني كان الفنان المصري محمد رمضان قد حقق نجاح كبير من خلال فيلمه الأخير الديزل والذي نافس من خلاله في موسم عيد الأضحى، بالإضافة لتحقيقه نجاح من نوع مختلف من خلال إطلاق اغنيتين "الملك" و"نمر وان" واللتين حققتا شهرة واسعة ونسبة مشاهدة عالية جدًا، وتسببتا بجدل كبير حول رمضان وتعامله مع زملائه بفوقية.