حبيب رنا رئيس يتقدم لخطبتها على الهواء مباشرة.. ورد فعلها مبهج

صدمت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس بعرض زواج مفاجئ من حبيبها خلال حلولها ضيفةً في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وجاء رد فعلها مبهج للغاية وسط تصفيق الحضور.

خطوبة رنا رئيس

في البرومو الدعائي للبرنامج، تطرح الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا على رنا رئيس حول حياتها العاطفية، لتفاجأ بدخول حبيبها مخرج الأفلام الشاب يسري علي الذي ركع على قدمٍ واحدةً أمامها مقدمًا لها خاتم الخطوبة، وبدا واضحًا مدى سعادتها وبهجتها بهذه اللفتة، قائلة: "كان نفسي أطلع مع حضرتك، ويوم ما أطلع مع حضرتك يتحقق حلم سنين".

وفي إحدى اللقطات، يدخل أصدقاء حبيب رنا الاستديو ممسكين ببالونات فضية مصممة بكلمة "هل تتزوجيني" بالإنجليزية.

وعلقت الشاذلي: ": "الراجل اتقدم في البرنامج، ده خاتم بجد، وعرض زواج بجد".

وتلقت رئيس الكثير من التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من قبل أصدقائها وزملائها الفنانين من بينهم ملك زاهر، التي كتبت لها: "حبيبة قلبي ألف مليون مبروك، ربنا يتمملكم على خير".

إطلالة رنا رئيس

وتألقت الفنانة الشابة بفستان أسود قصير ذو تصميم بسيط، جاء بأكمام طويلة، وتزيَّن بحزام أسود مؤلف من حقيبة صغيرة، كما انتعلت حذاءً بياقة عالية باللون الأسود وزيِّن بشراشيب فضية براقة. في حين أسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها.

ومن المقرر عرض الحلقة يوم غد الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.