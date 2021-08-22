حجاب شيلاء سبت يثير غضب المتابعين.. ومعلِّقة: "اتركي الحجاب لناسه"

أثارت الممثلة البحرينية شيلاء سبت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مُرتديةً الحجاب في إحدى مراكز التسوق لكن دون تثبيته بشكل جيد.

شاركت شيلاء سبت متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو أثناء تجولها في إحدى مراكز التسوق وتساءلت حول الطريقة التي تثبت بها الفتيات حجابهن دون أن ينزلق أو يسقط، بينما لم تستطع هي التحكم به منذ دخولها المركز وتثبيته على شعرها.

ويمكننا سماعها تقول مستغربة: "سؤال الحين البنات الي يغطون شذي الشيلة ويمشون كيف ما اطيح من راسكم، أنا خطوتين وراح اطيح.. والله صدق أبي أفهم".

ونلاحظ في نهاية الفيديو سقوط الشالة من رأسها، ليبدو عليها ملامح الصدمة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء رأيهم والإجابة على تساؤلات سبت، فكتبت إحداهن ساخرة: " في اختراع اسمه مشبك يمسك الطرحه بس الطرحه بتكون للمحجبات اللي بتستر الشعر كامل مش بتتلف علي ربع الراس الخلفي لله والنص الامامي يكون مكشوف لخلق الله".

وعلَّقت أخرى: " استري رقبتك عشان تثبت الشيله وما تطيح".

وكتبت إحداهن: " اذا البنت من هي صغيرة تعودت عالحجاب وانه الشيله غرضها ستر الشعر، فأكيد رح تكون متعوده وما بطيح الشيله، لكن بين يوم وليله تنلبس اكيد بتطير وبتسافر بعد".

بينما طلبت إحدى المستخدمات منها ترك الحجاب لأصحابه، وعلَّقت: " هذا مو حجاب راميته على راسها وقماش حرير وتقول شلون اتركي الحجاب لناسه".

شيلاء سبت تستعرض هدية عيد ميلادها

يذكر أن شيلاء سبت احتفلت بعيد ميلادها الـ32، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورًا للهدايا التي تلقتها من بينها سيارة فاخرة من نوع رولز رويس، وعلقت: "شكرا روز رايس على أحلى هدية بيوم ميلادي.. شكراً على تعاملكم الراقي والجميل".

وشكك المتابعون في حقيقة تلقيها هذه الهدية باهظة الثمن واتهموها بمحاولتها الاستعراض وأن الأمر للدعاية فقط.