خطوبة شيلاء سبت من هذا الفنان.. والمشاهير يباركون لها!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر خطوبة الممثلة البحرينية شيلاء سبت من الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد.

الأمر بدأ بعد أن شاركت شيلاء صُورتها إلى جانب الفنان اليمني ولم تعلق عليها بأي شيء بالتزامن مع مشاركة الأخيرة صُورة لهما معاً وارفقها بـ إيموجي الورد. الملفت أن المشاهير كانوا أول من بادر بتوجيه التهاني للثنائي ومن بينهم ريان جيلر الذي علق بـ "ألف مبروك شيول تستاهلين الخير كله حياة سعيده يارب"...أما الممثلة ريماس منصور فقد علقت بـ "الف مليون مبروك حبيبتي فرحت لكم الله يوفقكم ويسعدكم"... وكذلك الممثل محمد الصيرفي الذي علق بـ "ألف مبروك".

الجمهور بدوره كان له رأي آخر وشككوا في خبر الزواج خاصةً مع إلتزام شيلاء الصمت وكذلك الفنان اليمني، ورجح الأغلب أن الأمر مُجرد ترويح لفيديو كليب سيجمعهما وسيتم إصداره قريباً عبر منصة يوتيوب.

من هي شيلاء سبت ؟

ولدت شيلاء في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية. شيلاء تنتمي لـ أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار، وكانت شيلاء قد بدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد بعام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل، شاركت في مسابقة "بحرين توب مودل" وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010 قررت العودة للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من نفس العام ولكن لم تفز باللقب.

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