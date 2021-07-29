شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد يصفان بعضهما بالأخوين.. زواجها كان مجرد أغنية!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الممثلة البحرينية شيلاء سبت من الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعدما نشرت الفنانة صورة تجمعهما مُؤفقة بإيموجي الورود.

وتزامنًا مع انتشار الصورة، سارع المشاهير بتوجيه التهاني للثنائي من بينهم شقيقات شيلاء سبت، إلّا أن الجمهور بدوره كان له رأي آخر وشككوا في خبر الزواج خاصةً مع التزام الفنانين الصمت، ورجح الأغلب أن الأمر مُجرد ترويح لفيديو كليب سيجمعهما.

واتضح أن شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت في محلها، فقد كشفت شيلاء سبت أن الموضوع كان ترويجًا لتعاونها في فيديو مصور لأغنية فؤاد عبد الواحد الجديدة بعنوان "غن".

ونشرت سبت عبر حسابها على موقع "انستغرام" مقطع من الأغنية، وكتبت: "بصراحة ما توقعت اللي صار مع صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤاد عبد الواحد.. حتى ما لحقت أرد، لكن أبشركم جمعني معاه كليب روعة لأغنية غن الحان الموسيقار طلال واخراج ياسر الياسري."

وتابعت: "فواد مثل اخوي، عطوني رايكم فينا بالكليب، حلوين؟؟".

من جهته، نفى فؤاد عبد الواحد الأخبار المتداولة حول ارتباطه، ونشر ذات الفيديو مُرفقًا بتعليق: "جماعة ، شيلاء سبت أخت وصديقة اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة غن الحان الموسيقار طلال وكلمات فهد عافت وتوزيع زيدنديم ومكس وماستر جاسم_محمد واخراج ياسر_الياسري".

وأضاف: "تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم وإهتمامكم.. كل التقدير والحب لكم .. وانتظر رايكم بالكليب على قناة روتانا باليوتيوب".

وسارع رواد مواقع التواصل للتعبير عن خيبة أملهم، بعد انهيالهم بالتبريكات، فعلَّق نجم السوشيال الميديا ريان جيلر: "ماسويتوا خير فينا من خلال هذا المنبر اسحب مباركتي".

وعلَّقت إحداهن منتقدة طريقة الثنائي في الترويج لعملهم، وكتبت: "انتي اللي عملتي الفيلم الهندي مش الجمهور".

وكتب آخر مُعلقًا: "حركة قددديييمه مالتج هاي من تنزلون صوره وبعدين يطلع تمثيل".

وكتبت إحداهن: "متى تفهمون ان هالطريقه لترويج رخيصه جدا".

من هي شيلاء سبت ؟

ولدت شيلاء في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية. شيلاء تنتمي لـ أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار، وكانت شيلاء قد بدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد بعام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل، شاركت في مسابقة "بحرين توب مودل" وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010 قررت العودة للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من نفس العام ولكن لم تفز باللقب.