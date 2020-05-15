حجاب نادين نسيب نجيم يعرضها لموقف محرج!

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن موقف مُحرج تعرضت له أثناء تصوير مشاهد مسلسلها (2020).

وكتبت نادين عبر (تويتر): (اليوم عم صوّر قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور. قال مين في بالمسلسل؟ قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين؟ عنجد؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها وسلميلي عليها كتير. قلتلها بيوصل)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت نادين ساخرة:(أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب. متت).

وتدور أحداث مسلسل (2020) عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.



