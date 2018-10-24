شاهد بالصور: أحدث إطلالة لأميرة بوليوود عليا بهات

نجمة بوليوود: عليا بهات

شاركت الممثلة الهندية عليا بهات أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وبدت في الصورة الجديدة مثل الأميرات، حيث أنها خطفت قلوب متابعيها منذ بداية ظهورها الفني، وذلك من خلال عملها المتقن والمتواصل وموهبتها الفريدة وجمالها الآخّاذ، لذا تتمتّع بقاعدة معجبين كبيرة داخل الهند وخارجها.

واختارت عليا اللون الأسود لفستانها المميز، وحزام حول الخصر مربوط بشكل أنيق، بالإضافة إلى فتحة بسيطة في الفستان من ناحية الساق، ونالت إطلالتها إعجاب محبيها، حيث أن عدد الإعجابات على الصورة قاربت الوصول إلى المليون ونصف إعجاب خلال أقل من 24 ساعة من نشرها.

View this post on Instagram Chin up princess, or the crown slips A post shared by Alia (@aliaabhatt) on Oct 23, 2018 at 6:33pm PDT

وتركت تعليقًا على صورتها لفتت فيه انتباه متابعيها بشكل كبير، وقالت فيه: "انتبهي أيتها الأميرة وارفعي رأسك جيدًا، وإلا سيسقط منك التاج".

على الصعيد الفنّي، تنشغل عليا بهات في الوقت الحالي بتصوير فيلمها الجديد، والذي يشاركها في بطولته مجموعة من نجوم بوليوود ومن ضمنهم: مادهوري ديكسيت، وسوناكشي سينها، وفارون دهاوان، وكونال كيمو، وأديتيا كابور وسانجاي دوت.