حذاء ليلى علوي يثير الجدل بالصور

ليلى علوي 1 من 3

حذاء ليلى علوي يثير الجدل 2 من 3

حذاء ليلى علوي يثير الجدل 3 من 3

حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي على حضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث أنها تشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

الفنانة المصرية صعدت على خشبة المسرح وهي مرتدية حذاء أسود ذو كعب عالي، إلا أنها بعد نزولها قامت بتبديله وارتدت حذاء رياضي باللون الأبيض بدلا منه، بحسب موقع دنيا الوطن

وقد التقطت مجموعة صور لليلى وهي ترتدي الحذاء الرياضي، وتكهن البعض بأن الفنانة قد شعرت بالتعب من ارتداء الحذاء ذو الكعب الحالي، واختارت راحتها على التمسك بأناقتها خلال الحفل.

يذكر أن حفل الافتتاح شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم: منى زكي، وغادة عادل، وكندة علوش، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وآسر ياسين، وتامر حبيب، وجميل راتب، وغيرهم.





