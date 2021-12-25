حذف أغنية روبي الجديدة (الهشك بشك) لأجل فنانة أخرى

طرحت شركة الرشيدي للإنتاج أغنية جديدة للفنانة روبي؛ حملت اسم (الهشك بشك) وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)،و الأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وهندسة صوت ماهر صلاح .

إلا أن الأغنية لم تستمر عرضها علي موقع الفيديوهات (يوتيوب) الا لبضع ساعات حتي تم حذفها ، بعد أن قام المنتج وليد منصور قام بالابلاغ عن الأغنية وانها من حقه وهو ما تأكد منه موقع (يوتيوب) وقام بحذفها .

و تعد أغنية (الهشك بشك) نفس أغنية الفنانة ساندي الجديدة (الالالا ) التي ستطرح في ٢٩ ديسمبر/كانون الأول الحالي و هي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وكان وليد منصور قد فسخ عقده مع روبي بالتراضي بعد إنتاجه لها اغنيتين ناجحتين هما (قلبي بلاستيك) و(حته تانية).

من ناحية أخرى، تستكمل النجمة روبى مشاهدها في فيلم (العيل)، للنجم أحمد حلمي ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية، التي سيشاركون من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.