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حريق في غرفة ابنة مروة عبد المنعم و الفنانة: (حاجة مرعبة!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 أيّار / مايو 2023 - 02:27
مروة عبد المنعم و ابنتها
مروة عبد المنعم و ابنتها

البوابة-طمأنت الفنانة مروة عبد المنعم جمهورها، بعد نشوب حريق فى غرفة ابنتها داخل منزلها، وذلك عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) قائلة:(شكرا جدا لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب).

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مروة عبد المنعم

هذا و كانت الفنانةمروة عبد المنعم قد كشفت تفاصيل الحريق الذى نشب فى شقتها خلال الساعات الماضية، موضحة أن ما حدث هو اشتعال النار بسبب الشمعة المتواجدة فى غرفة ابنتها حور فى الستارة وابنتها كانت نائمة، مؤكدة أنهم لحقوا الحريق وكل من فى المنزل بخير...)، كما و نشرت صوراً من الحريق على حسابها بموقع (فيسبوك) وقالت: (في لحظة، أوضة بنتي حور بتتحرق، حاجة مرعبة أوي، قدر الله وما شاء فعل).

مروة عبد المنعم

 

 

كلمات دالة:مروة عبد المنعم

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