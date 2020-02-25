حسام حبيب ينفي أنباء حمل شيرين عبد الوهاب ويهدد باعتزال الفن!

أبدى الفنان المصري حسام حبيب، غضبه الشديد من الشائعات التي تحيط بزوجته ومواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خاصة أنباء الحمل التي تتردد من حين لآخر.

وقال حبيب في تصريحات صحفية: "يتدخلون في حياتنا بشكل مخيف، ما يغضبني ليست أنباء الحمل، هذا خبر جيد وأتمنى أن يحدث، ولكن فكرة ترديد شائعات وأكاذيب في حد ذاتها شيء يغضبني للغاية".

وأضاف: "أفكر أحيانًا في اعتزال الفن والابتعاد تمامًا عن وسائل الإعلام، حتى لا تصبح حياتنا عرضة للقيل والقال كما يحدث معنا مؤخرًا".

وتابع: "البعض يوجه لي اللوم على تصريحات شيرين أو تصرفاتها في الحفلات الغنائية، لا أعلم ما علاقتي بالأمر؟!، أتمنى ألا يتدخل أحد في حياتنا وأن يتوقف مطلقو هذه الشائعات عن ترديدها".

واختتم حبيب حديثه قائلًا: "الجميع يعرف أنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي، ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي".

يذكر أن أنباء حمل شيرين ترددت بشكل واسع، بعد ظهورها في حفلها الأخير بالكويت، ببطن منتفخ، رغم ارتدائها فستانًا فضفاضًا.

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