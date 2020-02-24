الراقصة دينا تهاجم مطربي المهرجانات: "إيه الإباحة وقلة الأدب دي"!

خرجت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن صمتها خلال الأيام الماضية، وأطلقت العنان لنفسها في أحد المقابلات الصحفية، وذلك خلال حديثها عن مطربي المهرجانات وبالتحديد حمو بيكا، حيث وصفت أعماله وأغنياته بالـ"الصفيقة".

وفي تصريحات صحفية خلال نفس المقابلة، تابعت دينا كلامها عن نفس الموضوع الذي يتعلق بالمهرجانات والمطرب حمو بيكا، وقالت: "حزنت لوصول الفن إلى هذه الحالة المزرية...حمو بيكا يغني مهرجان يتحدث فيه عن رجل يحب ابنته..وبهذه الطريقه هو يروج لزنا المحارم".

وأضافت: لا يصح لمثل تلك الأغاني أن تدخل إلى بيوتنا ويسمعها أولادنا .. لأول مرة في تاريخ الفن المصري يحدث هذا .. ايه الإباحة وقلة الأدب دي؟".

والجدير ذكره أن نقابة المهن الموسيقية في مصر بإدارة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء وإقامة الحفلات، ولا زالت الأمور حتى الآن في مد وجزر بين الطرفين بهدف الوصول إلى حلول ترضى الجميع خاصة وأن المهرجانات تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

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