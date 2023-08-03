حسناوات في حياة عمرو دياب .. آخرهن داليدا خليل

تصدر النجم المصري عمر دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة جمعته بالفنانة اللبنانية داليدا خليل، مُثيرًا بذلك شائعات علاقتهما عاطفيًا.

ويُشار إلى أن اسم الهضبة ارتبط بالعديد من النساء بينهم علاقات عابرة، وبينهم زيجات انتهت بالانفصال، وهنا نعرض قائمة بالنساء اللواتي ارتبطت اسمائهن بعمرو دياب:

نساء في حياة عمرو دياب

شيرين رضا

تزوج دياب من الفنانة المصرية شيرين رضا وأنجبا ابنتهما نور، إلَّا أنهما انفصلا عام 1992، لكنهما حافظا على علاقة الصداقة فيما بينهما.

زينة عاشور

بدأت قصة حب خبيرة الأزياء زينة وعمرو دياب في عام 1993 تحديدًا، حيث كانت زينة إحدى معجبات عمرو دياب وتحرص على التواجد في جميع حفلاته، والتقى بها في كواليس احدى الحفلات لتبدأ قصة حبهما.

في عام 1994 التقى عمرو دياب بشقيق زينة وطلب منه الزواج من شقيقته ليطلب الأخير من عمرو دياب الذهاب لعائلتهما وطلبها بشكل رسمي، وبالفعل تم الزواج في هذا العام، وتكلل بإنجاب أبنائهم الثلاثهم: "جنى" و"كنزي"، و"عبدالله".

وحتى اليوم لا يعرف أي شخص إذا كانت زينة قد انفصلت رسميًا عن عمرو دياب او ما زالت على ذمته، وقالت بعض المصادر إن سبب انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني هو رفضه الطلاق من زينة.

دينا الشربيني

كشفت بعض التقارير أن علاقة الشربيني ودياب بدأت بمشاركتها إياه كموديل في فيديو كليبه "أماكن السهر"، إلَّا أنهما انفصلا بعد سنوات من العلاقة بسبب مطالبة الشربيني دياب بأن يشهر عقد زواجهما العرفي من أجل نفسها في البداية ومن أجل رغبتها في إنجاب أطفال منه، إلا أن دياب رفض الأمر والسبب زوجته الثانية "زينة عاشور".

داليدا خليل

أثارت الفنانة اللبنانية داليدا خليل حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في صور نشرتها عبر تطبيق "انستغرام" برفقة النجم عمرو دياب وهو يقوم بتقبيلها أثناء تواجدهما في احد المنتجعات السياحية و علقت قائلة: "الروح مع الأسطورة".

و قد تسببت صور الفنانة داليدا خليل مع النجم عمرو دياب، في إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، مما جعل شائعات الارتباط تلاحق الثنائي.

إنجي كيوان

انتشرت العديد من الشائعات حول علاقة عمرو دياب وعارضة الأزياء والإعلامية انجي كيوان بسبب الصور الرومانسية التي جمعتهما، ليتضح فيما بعد أنها مأخوذة من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب، فيما أكَّد مصدر أن إنجي متزوجة.

موني هلال

انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة بين عارضة الأزياء موني هلال، ملكة جمال مصر لعام 2018.

تيارا واهب

صدم النجم الكبير "عمرو دياب" المتابعين بعد نشره صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيها برفقة فتاة جميلة، ليتضح أنها تُدعى تيارا واهب، التي ظهرت ت معه في إعلان بيبسي خلال عام 2015.

وعملت تيارا في مجال الموضة والأزياء إلا انه كان لديها شغف كبير بالغناء والموسيقى، حيث غنّت لأشهر المطربين من أمثال فيروز، كما ظهرت كضيفة في برنامج "صباح الخخير ياعرب" على قناة MBC بعد نجاحها في غناء أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز.



