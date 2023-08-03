  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. قبلة عمرو دياب لداليدا خليل تثير التكهنات حول ارتباطهما

قبلة عمرو دياب لداليدا خليل تثير التكهنات حول ارتباطهما

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 04:11
داليدا خليل
داليدا خليل

البوابة-أثارت الفنانة اللبنانية داليدا خليل حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في صور نشرتها عبر تطبيق (انستغرام) برفقة النجم عمرو دياب وهو يقوم  بتقبيلها أثناء تواجدهما في احد المنتجعات السياحية و علقت قائلة: (الروح مع الأسطورة).

اقرأ ايضاًداليدا خليل وإطلالة جريئة على غلاف إحدى المجلات.. وهل حُذفت الصورة من صفحاتها؟داليدا خليل وإطلالة جريئة على غلاف إحدى المجلات.. وهل حُذفت الصورة من صفحاتها؟

داليدا خليل

و قد تسببت صور الفنانة داليدا خليل مع النجم عمرو دياب، في إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، مما جعل شائعات الارتباط تلاحق الثنائي.

يشار الى ان المطرب عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته على منصة (أنغامي)، و تحمل اسم (قولي اسمي) و هي من كلمات أيمن بهجت قمر،  ألحان محمد يحيى، توزيع جلال الحمداوي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

اقرأ ايضاًداليدا خليل وإطلالة جريئة على غلاف إحدى المجلات.. وهل حُذفت الصورة من صفحاتها؟عمرو دياب يغني لابن زيدون بالفصحى.. والمتابعون منقسمون

داليدا خليل

 

كلمات دالة:داليدا خليلعمرو دياب

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن