قبلة عمرو دياب لداليدا خليل تثير التكهنات حول ارتباطهما

البوابة-أثارت الفنانة اللبنانية داليدا خليل حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في صور نشرتها عبر تطبيق (انستغرام) برفقة النجم عمرو دياب وهو يقوم بتقبيلها أثناء تواجدهما في احد المنتجعات السياحية و علقت قائلة: (الروح مع الأسطورة).

و قد تسببت صور الفنانة داليدا خليل مع النجم عمرو دياب، في إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، مما جعل شائعات الارتباط تلاحق الثنائي.

يشار الى ان المطرب عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته على منصة (أنغامي)، و تحمل اسم (قولي اسمي) و هي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال الحمداوي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.