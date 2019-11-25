حسن الرداد: "دخلت عالم الكوميديا بالصدفة"!

أعلن الفنان المصري "حسن الرداد" عن تصويره فيلمين جديدين، أحدهما إلى جانب الفنان المصري "أحمد السقا" وهو من نوع الأكشن والإثارة، إذ إنتشر فيديو للنجمين معاً وهما يمارسان تمارين رياضية شاقة، ليعلن الرداد أنه من التحضيرات للفيلم القادم. حسن الرداد أضاف أيضاً أنه في صدد التحضير لفيلم رومانسي، ولم يكشف عن تفاصيله.

وأكد الرداد أن تأديته الأدوار الكوميدية جاءت بالصدفة، إذ اعتاد على الأدوار الجادة مثل أدواره في مسلسلات "إحكي يا شهرزاد، كف القمر، وغيره" إلا أنه أراد تجربة شيء جديد وهو ما حدث في فيلم "زنقة ستات" إلى جانب "إيمي سمير غانم، مي سليم" وغيرهم من النجوم، ونجحت التجربة ونالت إعجاب الجمهور.

من جهة أخرى، أعلن الفنان المصري منذ مدة أنه سوف يتواجد في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل يحمل عنوان"The God Father".

كما يستعد حسن للمشاركة في مسرحية "لوكاندة الأوباش" إلى جانب "ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى" ونخبة من النجوم، وسوف تعرض ضمن مهرجان الرياض الترفيهي 2019.

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