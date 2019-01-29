صورة: حسن الشافعي (الحنان كله) في أحدث صوره مع ابنته

حسن الشافعي

شارك موزع الموسيقى المصري حسن الشافعي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع (أنستجرام).

حسن ظهر في الصورة مع ابنته الكبري نادين، وكان يحملها على كتفه، وكتب معلقا: (دائما موجود حتى أحملها)، بينما أخفى وجه ابنته كالعادة، وتلقى عبارات الغزل من قبل جمهوره الذي أحب الصورة، حسب موقع دنيا الوطن.

حسن الشافعي من مواليد عام 1982، متزوج من اللبنانية زينة بطوط وكان ذلك في عام 2011، وأثناء تصويره برنامج (أراب أيدول)، والذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.

الموزع الشهير رزق مؤخرا بابنته الثانية عليا، بعد أن رزق عام 2015 بابنته الأولى نادين، ويحرص الفنان على عدم نشر صور بناته على مواقع التواصل.