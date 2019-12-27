حسن الشافعي يكشف عن موعد طرح أغنية (مامي كوسا)

أعلنت شركة (ذا بيسمينت ريكوردز) للانتاج الفني أن الفنان حسن الشافعي سيقوم باطلاق أحدث أعماله في أول شهر يناير/كانون الثاني القادم مع بداية العام الجديد و هي أغنية تحت اسم (مامي كوسا)، والتي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية (إسلام كنكة) في أول لقاء يجمع بين الثلاثة. ، الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

وكان الموزع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع (انستجرام)، منوهاً أن الأغنية سيتم الاعلان عنها في بداية عام 2020، حسب موقع دنيا الوطن.

يذكر أن الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي في مزيج أصبح حسن الشافعي من رواده، لتكون كلمات الأغنية وروحها إضافة جديدة للأذن العربية، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية و الموسيقى الشرقية.



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