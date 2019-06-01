حسن حسني يمر بأزمة صحية و تامر مرسي يتكفل بعلاجه

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بيانا تقدم فيه كل الشكر والعرفان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تامر مرسي)، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسني، والذي مر بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في نص البيان :(يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي)..

و كان الفنان الكبير حسن حسني قد تعرض لأزمة مرضية مؤخرا، وتولت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسألة علاجه حتى بدأ في مرحلة التعافي.