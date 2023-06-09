الجمهور يهاجم عمر كمال بسبب نظارته...فما هي القصة؟

البوابة-شارك الفنان عمر كمال جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وردد عمر كمال في الفيديو كلمات أحدث أعماله الغنائية (يا بيبي)، والتي جاءت كلماتها كالتالي:( إحنا ركبنا وعدينا، بشقانا وجري إيدينا وبندلع من جبنا ومفيش حد خيره علينا، طبع العنطزة مش فينا بس واجهة ويكفينا، لينا طلة ولينا قبول ربنا مدينا).

هذا و هاجم الجمهور الفنان بتعليقات سلبية جاء فيها : (دي نظارة عمي حلمي بتاع اللحام أحسن منها، ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، حن على الفقراء والغلابة الله يرحم أيام زمان يابني، فلوس حرام وتربية جوع، ليه النظاره بتشوف بيها الجنة).

يذكر ان إن النظارة التي ارتداها الفنان عمر كمال وصل سعرها إلى ٤٩٢ يورو، وهي من ماركة (Gucci) الإيطالية، وهو ما يُعادل بالجنيه المصري 16 ألف جنيه تقريبًا.