حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أهل زوجته بتهمة المساس برجولته!

البوابة-تقدم محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم أسرة زوجته ريم صادق بالتعدي عليه وسبه وقذفه أمام منزله.

وذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أنه بتاريخ 21 مايو/أيار قامت أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون بالتهجم على حسن شاكوش، والتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات خارجة وخادشة للحياء تمس رجولته، على مرأى ومسمع والجيران.

وتابع البلاغ بأن شاكوش قدم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.