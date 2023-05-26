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حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أهل زوجته بتهمة المساس برجولته!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 26 أيّار / مايو 2023 - 05:00
حسن شاكوش و ريم صادق
حسن شاكوش و ريم صادق

البوابة-تقدم محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم أسرة زوجته ريم صادق بالتعدي عليه وسبه وقذفه أمام منزله.

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وذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أنه بتاريخ 21 مايو/أيار قامت أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون بالتهجم على حسن شاكوش، والتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات خارجة وخادشة للحياء تمس رجولته، على مرأى ومسمع والجيران.

حسن شاكوش و ريم صادق

وتابع البلاغ بأن شاكوش قدم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات.

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وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.

حسن شاكوش و ريم صادق

كلمات دالة:حسن شاكوش

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