حسن شاكوش يعود للغناء بعد إنتهاء أزمته مع النقابة

إحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بقرار رفع الايقاف عنه بعد ثلاثة اشهر، حيث نشر صورة ممسكًا ببطاقة النقابة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وقال: (الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل).

كما شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهو يحمل بطاقة النقابة ويوجه الشكر لرئيس النقابة الفنان هاني شاكر و قال: (أنا بشكر الأستاذ هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة وبشكر كل العازفين وياريت محدش يزعل مني كان سوء تفاهم وأنا طلعت واعتذرت لكم وبشكر جمهوري وإن شاء الله تشوفوا حاجات جديدة وكويسة الفترة الجاية).

وقالت النقابة في بيانها أنها قامت بمراقبة شاكوش في فترة الإيقاف وتابعت مدى إلتزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه، كما أكدت النقابة في بيانها أن العقاب أتى بنتيجة إيجابية وهو الردع والتقويم.