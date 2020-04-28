حسن شاكوش يكشف عن أجره في الحفلات.. ويتحدث عن زواجه العرفي من راقصة!

حل الفنان الشعبي "حسن شاكوش" ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المذيعة المصرية "إيناس الدغيدي".

خلال الحلقة التي عرضت أمس تحدث حسن عن زواجه العرفي من الراقصة "سماح مجدي"، وأكد أنها هي من تتعقبه وتحاول الإيقاع به وأضاف "هي ليه مطلعتش الورقة العرفي"؟، كما علق على موضوع الزواج "أنا لو هتجوز رح أتجوز وحدة محترمة"!، "ولو حننفصل حيكون بالطيب والتفاهم"، وبذلك يكون الفنان الشعبي قد نفى الشائعات التي رافقته.

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كما سألت إيناس الفنان عن أجره قبل وبعد أغنيته "بنت الجيران" التي حققت نجاح كبير في مصر والعالم العربي ليجيب "5000" آلاف جنيه أي ما يعادل 300 دولار من دون الفرقة قبل أغنية بنت الجيران، أما بعد نجاح الأغنية "20000" ألف جنيه أي ما يعادل 1270دولار أيضاً من دون الفرقة.

حسن تحدث عن الخلافات بينه وبين زملائه مثل "عمر كامل، حمو بيكا" مؤكداً أنه لم يكن السبب ولم يهاجم أحداً، وأنه ربما شعروا أنني انشهرت أكثر منهم في الأغاني التي قدمناها معاً لذلك هاجموني ليثبتوا وجودهم.

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