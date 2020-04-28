هل تعمدت سلافة معمار إهانة الدراما اللبنانية؟.. تعرفوا على التفاصيل

تداول رواد السوشال ميديا صورة كانت قد أعادت مشاركتها الممثلة السورية "سلافة معمار" عبر حسابها في تويتر تصف فيها المسلسلات اللبنانية بـ "العي".

بداية الأمر عندما شاركت الصحافية اللبنانية "غدي فرنسيس" تعليق حول مسلسل سلافة "مسافة أمان" جاء فيه "ما بحضر مسلسلات أبداً. من بعيد بيعجبني راسها، بس قد ما شفت أشيا حلوة من هالمسلسل عالانستغرام، اليوم بلشت مسافة أمان، ربع مشهد من أول حلقة بيساوي ستين حلقة لعي من اللعي اللبناني اللي مسمي حالو تمثيل"، وأضافت الصحفية إلى التغريدة تهنئة لـ سلافة بمناسبة عيد ميلادها.

الغريب أن سلافة قامت بإعادة مشاركة هذه التغريدة عبر حسابها في تويتر، ثم أزالتها بعد ساعات قليلة على آثر هجوم رواد السوشال ميديا عليها، إذ إتهمها البعض بأنها تسعى لخلق مشاكل، بينما دافع البعض عن سلافة واعتبروا أنها على حق وكل ما ورد في التغريدة صحيح.

يذكر أن سلافة غائبة عن الدراما الرمضانية لهذا الموسم، وإقتصر حضورها كضيفة شرف في مسلسل "الحرملك" في بدايات الحلقات.

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