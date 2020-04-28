مي العيدان تفتح النار على ياسمين صبري.. "بلا كرامة"!

هاجمت الإعلامية الكويتية "مي العيدان" الممثلة المصرية "ياسمين صبري" بعد حلولها ضيفة على برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال "رامز مجنون رسمي".

وفي التفاصيل، انتشر خبر مفاده أن ياسمين تقاضت مبلغ 2 مليون دولار مقابل الموافقة على عرض حلقتها مع رامز التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد العرض عبر السوشال ميديا، وتمكنت القناة العارضة من تلقي عروض إعلانات خيالية نتيجة النجاح الساحق.

مي العيدان بدورها هاجمت صبري بسبب المبلغ الطائل الذي تقاضته وعلقت على الموضوع "ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز..شكلوا بو هشيمة مو مكفيها"!

تعليقها هذا فتح النار عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الموضوع بـ "البنت تزوجت على سنة الله ورسوله ملياردير ولا شحات الناس شدخلهم يعني كل واحد غني اذا تزوجت لازم تصير ضجه هو ناجح ومن عمره صغير يشتغل والبنت دخلت الفن وصارت من نجمات مصر تاخذ مليون ولا مليونيين شوضع الي مضغوطين"، وأضاف آخر: "انتي اسكتي خالص ياريت رامز يسوي خير ويسوي فيج الدقه هذه".

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