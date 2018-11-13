الجسمي يطرح (اجا الليل)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي عمله الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان (اجا الليل)، عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، وذلك بعد ان قام بالترويج لها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية مأخوذة عن موال لرامي العبودي، من تأليف ضياء الميالي، وألحان علي صابر، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

الجدير ذكره ان حسين الجسمي كان قد طرح مؤخرا اغنية بعنوان (شفتك) عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان الحساس، توزيع ومكس وماستر حسام كامل، وإيقاعات سمير القطان.